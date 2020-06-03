Власти Хайнаня создадут механизм оформления сделок в сфере интеллектуальной собственности

ХАЙКОУ /Китай/, 3 июня. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань планируют в ближайшее время сформировать международный механизм по заключению сделок в области интеллектуальной собственности. Об этом говорится в "Генеральной программе о создании свободного порта на Хайнане", распространенной Госсоветом КНР.

Как отмечается в документе, таким образом администрация острова надеется "усилить защиту правообладателей, обеспечить справедливую конкуренцию, создать еще более открытую и прозрачную атмосферу в инвестиционной сфере, стимулировать активность рынков".

"На Хайнане будет создана биржа для заключения международных сделок в области интеллектуальной собственности. Планируется модифицировать систему правообладания, определяющую стратегию в вопросах, которые касаются применения изобретений на практике и оформления процедур сопутствующего налогообложения", - отмечается в программе.

Как следует из документа, для более эффективного использования ноу-хау и всевозможных новинок в хозяйственной деятельности власти Хайнаня планируют развивать дополнительные формы финансирования за счет эмиссии ценных бумаг. В программе уточняется, что нерезиденты получат право совершать сделки в сфере интеллектуальной собственности и участвовать во взаиморасчетах.

В понедельник Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали "Генеральную программу о создании свободного порта на Хайнане", в соответствии с которой администрация острова собирается к 2025 году сформировать эффективную систему для выполнения ряда важных социально-экономических задач, а еще через 10 лет - окончательно укрепить инновационные механизмы развития региона.