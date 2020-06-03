Мощность Мурманского транспортного узла планируется увеличить до 100 млн тонн

МУРМАНСК, 3 июня. /ТАСС/. Мощности железнодорожной части Мурманского транспортного узла (МТУ) планируется увеличить до 100 млн тонн грузоперевозок, сообщил в среду журналистам губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По данным властей региона, изначально проект был рассчитан на создание железнодорожных путей суммарной пропускной способностью 28 млн тонн в год.

Мурманский транспортный узел является крупнейшим у северных берегов России. В рамках проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" планируется создать действующий круглогодичный глубоководный морской порт на западном берегу Кольского залива для переработки нефтеналивных грузов и перевалки угля, интегрированного в международный транспортный коридор "Север-Юг". Ранее в мае стало известно, что губернатор обращался в правительство России с тем, чтобы увеличить пропускную способность перевозок до 44 млн тонн.

"Для нас принципиально важным является завершение первого этапа реализации проекта МТУ, а самое главное - его развитие. Те объемы грузоперевозок, которые изначально планировались, не превышали 28 млн тонн. Сейчас уже подтвержденная потребность в 44 млн тонн, но мы прекрасно понимаем, что это только начало. Мы рассчитываем на то, что нам вместе [с "РЖД"] удастся структурировать соответствующий проект, дополнительно сделать его под объем перевозки в 100 млн тонн. Это те дополнительные мощности, которые до 2030 года смогут появиться в Мурманской области и позитивно скажутся и на экономике области, и на экономике всей страны", - сказал Чибис журналистам.

Губернатор подчеркнул, что Мурманский транспортный узел крайне важен - это ворота для Северного морского пути, учитывая решение правительства РФ о создании первой арктической территории опережающего развития и очень высокую заинтересованность нынешних и потенциальных инвесторов в расширении мощностей грузоперевозок и портовой инфраструктуры. "Этот логистический хаб дает другие возможности для того, чтобы обеспечить грузоперевозки и взрывное развитие экономики Северо-Запада и всей Арктики", - сказал Чибис.

РЖД поддержат расширение МТУ

Как сообщил гендиректор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров, компания поддерживает планы по расширению пропускной способности железнодорожной части МТУ до 100 млн тонн. "Мы поддерживаем, мы видим, что объем по развитию может составить порядка 100 млн тонн, мы видим инвесторов, кто был бы заинтересован использовать особенность возможности вывоза через Мурманский порт. Соответственно, нам нужно принять ряд новых технических решений", - сказал Белозеров.

По его словам, новые решения в ближайшее время будут обсуждаться в правительстве РФ. Предполагается также обсудить планы развития проекта до 2030 года и заложить в стратегию до 2035 года. При этом РЖД готовы ускорить сроки строительства железной дороги. Белозеров отметил, что расширение пропускной способности МТУ потребует пересмотра развития других направлений.

"Для РЖД это работа не только в узле, поскольку грузы пойдут со всей территории РФ. Расширять инфраструктуру нужно будет не только в мурманском узле. Это и санкт-петербургский узел, и московский узел. Поскольку все пропускные способности уже просчитаны, нам сейчас надо будет корректировать нашу программу, но мы считаем, что направление Мурманска является важным и очень перспективным", - сказал он.