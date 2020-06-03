Путин отметил, что импорт в РФ пока значительно больше производства товаров внутри страны

НОВО-ОГАРЕВО, 3 июня. /ТАСС/. Импорт в Россию пока значительно превышает объем производства товаров внутри страны, поэтому российской промышленности "есть куда развиваться". На это обратил внимание в среду президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в легкой промышленности.

"Насколько я себе представляю, по имеющимся у меня документам, у нас объем импорта чуть ли не в два раза превышает в стоимостном выражении то, что производит собственная промышленность в России. Поэтому нам есть куда развиваться - и на внутренний рынок двигаться, его завоевывать рыночными же способами, и у нас огромный экспортный потенциал", - сказал глава государства.

Комментируя выступление одного из участников совещания, который сказал, что в России легкую промышленность зачастую не относят к важным для экономики сферам, Путин подчеркнул: "Я никогда не считал, что легкая промышленность какая-то второсортная по сравнению с другими отраслями производства, ничего подобного". Президент отметил, что рассматривает эту отрасль как очень важное направление работы.

Путин также заявил о необходимости компаниям легкой промышленности сосредоточиться на запуске долгосрочных инвестиционных проектов. "Сейчас, в сложной ситуации самое главное - защитить интересы работников, трудовых коллективов, сохранить доходы и благосостояние российских семей. При этом важно, чтобы компании могли не только уверенно пройти нынешний непростой этап, но и запускать, реализовывать долгосрочные инвестиционные программы", - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что именно в этой логике власти и выстраивают свою стратегическую линию на развитие конкуренции и повышение прозрачности внутреннего рынка, на его защиту от контрабанды и контрафактной продукции. Он также указал на то, что упор делается на поддержку "тех, кто работает честно, что называется, "в белую", заботится о своих сотрудниках, вкладывается в развитие и осваивает новые рыночные ниши".

Спрос на продукцию легкой промышленности

Говоря о состоянии дел в легкой промышленности, президент констатировал, что этой весной спрос на продукцию отрасли резко упал. По его мнению, сказалось временное закрытие магазинов непродовольственных товаров, другие вынужденные ограничения, общая ситуация с экономикой и доходами граждан. Он добавил, что в итоге падение продаж негативно отразилось на финансовом, хозяйственном положении предприятий, где в общей сложности занято около 300 тыс. человек. "Повысился и риск сокращения рабочих мест", - обратил внимание российский лидер.

Президент обратился к участникам совещания, попросив бизнесменов высказать свои предложения по мерам поддержки отрасли. "Хотелось бы услышать, уважаемые коллеги, как, на ваш взгляд, сделать их более эффективными, в том числе для развития современного цивилизованного рынка. И, конечно, какие дополнительные решения нужны с учетом ситуации, в которой оказалась отрасль из-за эпидемии коронавируса", - заключил Путин.