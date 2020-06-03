Минпромторг предлагает создать резерв средств индивидуальной защиты на 15 млрд рублей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Минпромторг предлагает создать в России резерв средств индивидуальной защиты на сумму до 15 млрд руб., сообщил глава министерства Денис Мантуров на совещании по легкой промышленности у президента РФ Владимира Путина.

"Мы проработали этот вопрос с Минздравом, Минфином, и мы считаем возможным заложить номенклатуру до 15 млрд руб. - это и маски, защитные костюмы и респираторы, и помимо этого считаем возможным включить в этот перечень многоразовые очки, перчатки и антисептики", - сказал он.