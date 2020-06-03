Около 5,2 тыс. салонов красоты смогут возобновить работу в Подмосковье

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Почти 5,2 тыс. салонов красоты и парикмахерских, а также свыше 800 бань смогут возобновить работу в Московской области со среды, об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

"Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, со среды, 3 июня, в Московской области при соблюдении санитарных норм смогут вновь открыться для посетителей салоны красоты, парикмахерские и бани. К возобновлению деятельности смогут приступить порядка 5,2 тыс. салонов красоты и более 800 бань", - сказал Разин.

Министр пояснил, что открываются объекты, имеющие отдельный вход и площадь не более 400 кв. м.

Он добавил, что открывающиеся объекты должны будут придерживаться ряда рекомендаций по организации работы, среди которых создание условий для обработки рук антисептиками для персонала и посетителей, обеззараживание воздуха в помещениях, обеспечение минимум пятидневного запаса моющих и дезинфицирующих средств.

"На местах должен быть организован бесконтактный контроль температуры у сотрудников до начала работы. При первых признаках заболевания сотрудника следует отстранить от рабочих обязанностей. Кроме того, должна соблюдаться дистанция между посетителями не менее 1,5 м", - добавил министр.