Запущенное под Ростовом производство контейнеров для мусора позволит уйти от импорта

АЗОВ /Ростовская область/, 3 июня. /ТАСС/. Запуск новой линии по производству полимерных мусорных баков объемом 1 100 литров на заводе компании "Ай-Пласт" в городе Азове Ростовской области позволит отказаться от импортной продукции, которой сейчас пользуются отечественные предприятия коммунальной сферы. Об этом в среду во время церемонии запуска производства сообщил глава компании Максим Жуков.

"Компания "Ай-Пласт" запускает производство продукции, которая выместит с российского рынка турецкие, итальянские, иракские товары", - сказал Жуков, отметив, что производственная площадка в Азове позволит использовать близлежащие порты для выхода на зарубежный рынок. После удовлетворения потребностей российского рынка продукция завода будет поставляться в страны СНГ, рассказал ТАСС Жуков. По словам собеседника агентства, до конца года компания планирует запустить дополнительные производственные мощности.

Министр промышленности и энергетики Ростовской области Игорь Сорокин отметил, что запуск линии производства контейнеров для отходов повлияет на выполнение приоритетного проекта "Чистая страна", который включает использование контейнеров для раздельного сбора отходов. "Увеличение объема производства мусорных контейнеров особенно актуально сегодня из-за максимально возросших требований к гигиене и чистоте. В рамках приоритетного проекта "Чистая страна" в Ростовской области для раздельного сбора мусора и сортировки теперь будут использованы такие современные контейнеры", - сказал он.

По словам министра, стоимость запуска второй линии производства составила 600 млн рублей, из них освоено 500 млн рублей. Ожидается, что до конца года будет освоено еще 100 млн рублей.

Как отметил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков, введение в эксплуатацию нового термопластавтомата с усилием смыкания 5 500 тонн позволит "Ай-Пласту" вдвое увеличить производство мусорных контейнеров объемом 1 100 литров и нарастить объем переработки полимеров на азовской площадке компании до 1 тыс. тонн в месяц. "Производство крупногабаритной полимерной тары - новая для Ростовской области индустрия. Расширяя производственные мощности и ассортимент своего азовского завода, "Ай-Пласт" повышает конкурентоспособность донской промышленности", - отметил Бураков.

Компания "Ай-Пласт" - ведущий российский производитель крупногабаритной тары и других изделий из полимерного сырья, единственный в России производитель линейки контейнеров твердых коммунальных отходов различных объемов. Объем переработки - 55 тыс. тонн полимерного сырья в год. Компания была основана в 2009 году, основное производство расположено в городе Нижнекамске в Татарстане, несколько лет назад была открыта площадка во Владимирской области.