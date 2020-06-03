Маркировку лекарственных препаратов внедрят с 1 июля

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Внедрение обязательной маркировки лекарственных препаратов не будет отложено и начнется с 1 июля, как и планировалось. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"По маркировке лекарственных препаратов - это обязательная мера, мы считаем, что фактически она сегодня уже работает на высокозатратных нозологиях, и она показала себя очень хорошо. Поэтому маркировка лекарственных препаратов по законодательству у нас внедряется с 1 июля, ответственно у нас министерство промышленности и торговли, но все аптечные и медицинские организации готовятся к данному разделу", - сказал он в среду на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации в легкой промышленности.