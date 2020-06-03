Вице-премьер Борисов считает необходимым создание системы обновления продукции Росрезерва

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов считает необходимой разработку действенного механизма обновления продукции Росрезерва. Об этом он заявил на совещании по легкой промышленности у президента РФ Владимира Путина.

"Уточнить номенклатуру - востребованную ли мы там продукцию всю храним. А самое главное - нам нужно разработать действенный механизм обновления этой продукции, чтобы это было рачительно и по государственному, чтобы она там не пролежала десятки лет, а потом утилизировалась, а своевременно шла в оборот", - сказал Борисов.