Уровень безработицы в России в апреле вырос до 5,6% с 4,6% марте

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Уровень безработицы в России на фоне приостановки деятельности ряда предприятий увеличился в апреле 2020 года до 5,6% с 4,6% марте, следует из материалов Банка России.

"Приостановка деятельности значительной части предприятий привела к снижению потребности в рабочей силе. В апреле уровень безработицы вырос до 5,6% (в марте: 4,6%), что соответствует среднему значению за 2015 год", - отмечает ЦБ.

Согласно данным IHS Markit, которые приводит регулятор, снижение спроса на рабочую силу наблюдалось как в секторе услуг, так и в обрабатывающих производствах.

"Численность безработных за месяц выросла на 0,8 млн человек. При этом значительно увеличилось число обращений в службы занятости, что в том числе связано с увеличением максимального размера пособия по безработице до 1 МРОТ (12,1 тыс. руб.). Помимо увольнений, работодатели также прибегали к введению режима неполной занятости", - указывает ЦБ.