Динамика ВВП РФ во II квартале станет отрицательной

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Годовая динамика ВВП РФ во II квартале станет отрицательным. В условиях постепенного снятия ограничений экономика может начать восстанавливаться в III квартале, сообщается в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.

"По оценкам Банка России, во II квартале годовые темпы прироста ВВП станут отрицательными из-за существенного влияния на экономическую активность ограничительных мер для сдерживания эпидемии коронавируса. Постепенное смягчение ограничений как в зарубежных странах, так и в России создаст условия для восстановления экономической активности в III квартале", - отмечается в материалах ЦБ.

По итогам 2020 года ВВП России упадет на 4-6%, прогнозирует регулятор.