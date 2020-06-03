Предприятие в Татарстане отменило приказ об увольнении более 300 сотрудников

КАЗАНЬ, 3 июня. /ТАСС/. Предприятие "КамгэсЗЯБ" (завод ячеистого бетона, Набережные Челны), руководство которого подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, отменило ранее принятый приказ об увольнении более 300 сотрудников. Решение было принято после встречи с участием руководителя города и представителя Минстроя Татарстана, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"Была проведена встреча на местном уровне - и руководитель города, и представитель Минстроя Республики Татарстан были вовлечены в этот процесс. Прошла встреча, где выслушали все вопросы и претензии. Надзорные органы подключились к этому вопросу в части защиты прав работников предприятия. На данный момент принято решение об отмене приказа об увольнении, а также прорабатываются любые вопросы о том, как можно было бы поддержать это предприятие", - сказала она.

Ранее следователи следственного управления СК РФ по региону завели уголовное дело в отношении должностных лиц ПАО "Камгэсэнергострой" и ее "дочки" ООО "КамгэсЗЯБ" (завод ячеистого бетона), их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, которое может привести к банкротству и сокращению штата. Организация не выплатила сотрудникам зарплату на сумму свыше 10 млн рублей. После вмешательства прокуратуры выплачены долги по зарплате на сумму 5 млн рублей.

По данным следствия, в 2013 году компания "КамгэсЗЯБ" взяла кредит в размере 500 млн рублей на приобретение имущественного комплекса ПАО "Камгэсэнергострой". Впоследствии компания купила имущество за 280 млн рублей, а оставшиеся деньги в руководстве предприятия решили оставить на расчетном счете "Камгэсэнергостроя" (единственный учредитель "КамгэсЗЯБ").

В итоге компания "КамгэсЗЯБ" не получила 220 млн рублей, при этом сохранялись ее обязательства по кредитному договору. Это привело к образованию задолженности по зарплате, налогам на сумму более 1 млрд рублей, что в итоге стало причиной банкротства "КамгэсЗЯБ" и предстоящего сокращения 311 работников предприятия.

По данным СПАРК, в 2019 году выручка "КамгэсЗЯБ" превысила 636,5 млн рублей, чистый убыток превысил 165,9 млн рублей. В отношении компании в деле о несостоятельности введена процедура наблюдения. Учредителем компании является ПАО "Камгэсэнергострой" (принадлежит холдинговой компании "Ак Барс").