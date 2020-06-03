Субсидии на общую сумму 9,4 млрд руб. получили 18 авиакомпаний России

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Субсидии на частичную компенсацию расходов из-за снижения доходов авиакомпаний в феврале - апреле в связи с падением объема перевозок на фоне коронавируса получили уже 18 авиакомпаний на общую сумму в 9,4 млрд рублей. Об этом сообщает Росавиация. Заявления еще 13 перевозчиков находятся на рассмотрении Росавиации.

"С 14 мая Росавиацией уже приняты положительные решения по заявлениям 18 авиакомпаний на сумму 9,454 млрд рублей. Субсидии предоставлены авиакомпаниям "Аэрофлот", "Россия", "Аврора", Utair, Azur Air, Red Wings, Smartavia, "Уральские авиалинии", S7, "Азимут", "Северсталь", iFly, Royal Flight, "Икар", Nordwind, "ЮТэйр-вертолетные услуги", "РусЛайн", - говорится в сообщении Росавиации.

Росавиация получила 31 заявление от авиакомпаний на частичную компенсацию расходов из-за падения объемов пассажирских перевозок.