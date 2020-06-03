На Ставрополье заложили первый персиковый сад

СТАВРОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Закладка первого в Ставропольском крае персикового сада завершилась в городе Невинномысске. Новые фруктовые культуры являются перспективными для выращивания на Ставрополье, сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора края.

"Новые для ставропольского АПК фруктовые культуры - это перспективное направление, которое мы будем продолжать. Сегодня заложили первый персиковый сад, совсем скоро на Ставрополье появится и первый миндальный сад. Чем больше культур введем в сельхозоборот, тем эффективнее будет развиваться аграрная отрасль Ставрополья", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова, который стал участником завершающего этапа закладки сада.

Планируется, что площадь первого в регионе персикового сада составит 2 га. Помимо этого, инвестор планирует высадку груш и черешни. Реализаций проекта занимается компания "Ставропольская фруктовая долина".

Инвестиционный проект по развитию садоводства в городе Невинномысске оценивается в 1 млрд рублей. Выращивание новых культур является пилотным проектом, основной объем насаждений составляют суперинтенсивные яблоневые сады площадью 227 га. Проект предусматривает создание 67 рабочих мест, для закладки используется отечественный посадочный материал.

По данным краевого правительства, с 2012 года площадь плодово-ягодных насаждений в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Ставропольского края увеличилась на 26% - с 4,3 до 5,8 тыс. га. В текущем году планируется закладка около 900 га садов.