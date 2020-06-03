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Первый замглавы Минэкономразвития РФ и глава Ростуризма вошли в совет директоров КСК

Новый состав совета директоров компании был избран 3 июня в количестве 11 человек

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Представители Министерства экономического развития РФ, полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе, а также глава Ростуризма вошли в обновленный состав совета директоров компании "Курорты Северного Кавказа" (КСК). Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы компании.

"На годовом собрании акционеров АО "Курорты Северного Кавказа", состоявшемся 3 июня 2020 года, был избран новый состав совета директоров компании в количестве 11 человек. От Министерства экономического развития России в него вошли первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич, заместитель министра экономического развития Сергей Галкин, а также курирующие деятельность институтов развития СКФО директора департаментов министерства", - говорится в сообщении.

Кроме того, в совет директоров КСК вошли помощник полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Роман Алисенов, директор Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунов, а также глава Ростуризма Зарина Догузова и гендиректор КСК Хасан Тимижев.

Как отметили в пресс-службе, в соответствии с уставом совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью акционерного общества. "Он определяет приоритетные направления деятельности КСК и проводит политику, обеспечивающую достижение поставленных перед ней целей и задач по созданию туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе", - отмечается в сообщении.

Акционерное общество "Курорты Северного Кавказа" было создано в 2010 году для управления проектом создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Проект предусматривает строительство новых горнолыжных курортов мирового класса: Архыз (Карачаево-Черкесия), Ведучи (Чечня), Эльбрус (Кабардино-Балкария), Матлас (Дагестан), Цори и Армхи (Ингушетия), а также пляжных курортов на Каспийском побережье (Дагестан).

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