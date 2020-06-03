ВЭБ.РФ для поддержки занятости предоставит поручительства 13 региональным банкам

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. ВЭБ.РФ в рамках госпрограммы поддержки занятости населения получил от региональных банков заявки на поручительства в общем объеме 8 млрд рублей, в ближайшее время средства будут представлены 13 кредитным организациям. Об этом ТАСС через пресс-службы госкорпорации сообщил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"ВЭБ.РФ в ближайшее время планирует предоставить поручительства 13 региональным банкам в рамках новой госпрограммы поддержки занятости населения. Всего от региональных партнеров поступило заявок на 8 млрд рублей. К программе подключаются новые региональные игроки, что повышает доступность мер поддержки предпринимателям. ВЭБ.РФ в данном случае выступает надежным партнером правительства по реализации антикризисных мер", - отметил Шувалов.

В настоящее время ВЭБ.РФ рассматривает возможность предоставления поручительств в пользу коммерческих банков из Пензенской, Челябинской, Самарской, Вологодской, Нижегородской, Ростовской областей, Краснодарского, Красноярского, Алтайского краев, Республики Татарстан и Удмуртии, уточнили в пресс-службе.

В рамках новой государственной программы по поддержке занятости населения ВЭБ.РФ уже предоставил поручительства на сумму 174,2 млрд рублей. Средства госкорпорации пойдут в обеспечение предпринимателей для возврата кредитов по ставке 2%, полученных на выплату зарплаты. Поручительство ВЭБ покрывает 85% от суммы кредита с учетом капитализированных процентов. Всего ВЭБ.РФ планирует выдать поручительств на общую сумму до 220 млрд рублей.

О программе поддержки занятости населения

Банки с 1 июня начали выдавать компаниям, работающим в отраслях, которые признаны пострадавшими от пандемии, кредиты по новой кредитной программе поддержки занятости под 2% годовых. Срок погашения такого кредита - 1 апреля 2021 года. Программа предусматривает освобождение от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. В случае сохранения компанией не менее 90% штата работников государство погасит 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более, то будет списано 50% долга и процентов по нему. Также при выполнении условий программы период отсрочки платежей может быть продлен.

Запустить специальную кредитную программу предложил президент Владимир Путин. Глава государства отмечал, что это программа поможет сохранить 7 млн рабочих мест в стране.