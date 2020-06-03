Подмосковье может недополучить порядка 40 млрд рублей дохода из-за закрытых ТЦ

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Бюджет Московской области может недополучить порядка 40 млрд рублей дохода из-за закрытия торговых центров, которое потребовалось в целях профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщил в среду губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия-24".

Отвечая на вопрос о том, какие отрасли бизнеса будут открыты в последнюю очередь, он отметил, что ими могут стать рестораны и торговые центры (ТЦ), хотя для Подмосковья их работа очень важна. "В Московской области 25% ВРП (валового регионального продукта) - это торговля, торговые центры. <...> За пять прошедших месяцев вместо того, чтобы получить плюс 34 млрд рублей дохода, мы получили минус 10 млрд к 2019 году. То есть, вся эта борьба [с коронавирусом], если оценивать примерно, сейчас еще рано говорить, обошлась [в части закрытия ТЦ] уже в порядка 40 млрд рублей", - сказал Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что открытие каждой отрасли бизнеса должно быть тщательно взвешено, чтобы и экономика начала давать свои результаты, и не допустить распространения коронавируса. "Мы руководствуемся только тем, чтобы не было больных, чтобы в семье была работа. <...> Все это очень чувствительные моменты, <...> поэтому каждый шаг мы взвешиваем", - пояснил он.

О ситуации в Подмосковье

Московская область находится на втором месте в РФ после столицы по числу заразившихся коронавирусом. В регионе, по данным федерального штаба, всего выявлен 41 191 случай, 736 из них за последние сутки. Выздоровели 9 311 человек, 515 умерли.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Были закрыты магазины, кроме торгующих зоотоварами и товарами первой необходимости, а также кафе, спортзалы, салоны красоты, парки и другие объекты. Для поездок на транспорте вводились пропуска, однако с 23 мая они были отменены, что стало одним из первых шагов в смягчении ограничений на фоне улучшения эпидемической ситуации.

С 29 мая снятие мер продолжилось. В частности, открылись парки, а многофункциональные центры начали принимать не только юридических лиц, которым доступ был открыт с 25 мая, но и физических. Кроме того, в регионе открывают все магазины площадью до 400 кв. метров с отдельным входом, а также строительные магазины и гипермаркеты. Начинают работу автокинотеатры, библиотеки - на выдачу книг. Остальные ограничения в Подмосковье сохраняются до 14 июня.