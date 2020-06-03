Минсельхоз направил в правительство предложения по пролонгации льготных кредитов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Минсельхоз направил в правительство РФ предложения по пролонгации льготных кредитов сроком на год, говорится в сообщении министерства.

"В целях дополнительной поддержки предприятий агропромышленного сектора Минсельхозом разработан и направлен в правительство РФ проект изменений в постановление № 1528, предусматривающих пролонгацию ранее предоставленных льготных краткосрочных кредитов на срок до года, отсрочку платежей по начисленным процентам по ранее заключенным льготным краткосрочным кредитам на срок до года (для заемщиков, относящихся к субъектам малого предпринимательства), а также отсрочку по начисленным процентам и выплате основного долга по ранее заключенным льготным инвестиционным кредитам", - отмечается в сообщении.

Кроме того, Минсельхоз подготовил изменения в свой приказ, предусматривающие увеличение максимальной суммы краткосрочного кредита на одного заемщика до 1,2 млрд рублей.

В министерстве также сообщили, что сейчас в России, по информации регионов, наблюдается стабильная ситуация, перебоев с поставками продуктов питания нет ни в одном субъекте. Вместе с тем для повышения продбезопасности в дальневосточных регионах Минсельхоз поручил проработать вопрос обеспечения Дальневосточного федерального округа свежими овощами, в том числе за счет железнодорожных перевозок из центральной части страны по льготным тарифам.

По данным министерства, к проведению весенней посевной кампании уже подключились 76 субъектов РФ, сев проведен на площади 47,3 млн га (почти 91,1% к прогнозной площади), а темпы работ превышают прошлогодние показатели.

При этом в ряде субъектов Юга и Северного Кавказа на состояние плодовых насаждений повлияли весенние заморозки. Регионам поручено как можно быстрее направить в министерство необходимые документы для проведения оценки ущерба.

В свою очередь первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов отметил необходимость страхования плодовых насаждений и значительного увеличения застрахованных площадей в следующем сезоне для снижения ущерба от неблагоприятных погодных явлений.