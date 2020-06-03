Завод в КБР нарастит производство рентгеновского оборудования на фоне пандемии

НАЛЬЧИК, 3 июня. /ТАСС/. Компания "Севкаврентген-Д" в Кабардино-Балкарии (КБР) нарастит производство рентгеновского оборудования, которое помогает в диагностике заболеваний легких. На эти цели завод получил от Российского фонда технологического развития займ под 1% годовых в рамках противодействии эпидемиологическим заболеваниям, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Минпромэнерготорга КБР.

"При содействии министерства промышленности, энергетики и торговли КБР ООО "Севкаврентген-Д" одним из первых в стране заключило договор с Российским фондом технологического развития на получение займа под 1% годовых в рамках программы "Противодействие эпидемическим заболеваниям". В связи с ухудшением эпидемической обстановки в стране планируется увеличение количества выпускаемой рентгеновской техники, применяемой в пульмонологии, для диагностики воспалительных заболеваний легких, в частности тяжелых форм пневмонии, которая является достаточно частым видом осложнения заболевания человека, вызванного коронавирусом. Высокотехнологичное оборудование, квалификация и опыт сотрудников позволяют выпускать современное медицинское рентгеноборудование мирового уровня", - говорится в сообщении.

Деньги будут направлены на пополнение оборотных средств для закупки дорогостоящей комплектации, используемой при изготовлении медицинского рентгеновского оборудования. В министерстве напомнили, что ООО "Севкаврентген-Д" является одним из ведущих инновационно-активных промышленных предприятий республики.