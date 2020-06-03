Костин считает, что раздача денег не принесет средств в экономику

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Раздача гражданам денег в кризисный период ничего не принесет российской экономике, для ее роста прежде всего необходимо стимулировать занятость, считает глава ВТБ Андрей Костин.

"Мне тоже говорят: можно раздать деньги. Можно. Они все могут уйти на импорт товаров и ничего не принести в экономику. Нам нужно стимулировать, прежде всего, занятость и экономический рост, не просто проедать средства, а делать так, чтобы эти средства были освоенные, чтобы был рост экономики, чтобы люди могли заработать", - сказал он в интервью Business FM.

Глава ВТБ подчеркнул, что в кризисной ситуации важно дать россиянам возможность применять имеющиеся навыки и квалификацию. "Не ходить на биржу труда и получать пособие, пусть даже больше в два раза, а прежде всего зарабатывать те достойные деньги, которые они могут заработать", - сказал Костин.

Он также назвал правильным курс правительства, направленный на поддержание компаний малого и среднего бизнеса с условием обеспечения занятости. Кроме того, отметил действенность программы о выдаче льготных ипотечных кредитов. "И те же самые ипотечные кредиты, которые решают очень важную социальную задачу для людей, и в то же время подтягивают экономику, потому что строительный сектор - один из самых выгодных с точки зрения эффекта мультипликатора для роста экономики в целом", - заключил глава банка.