Трутнев поручил проверить обеспеченность газом резидентов ТОР на Дальнем Востоке

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минэнерго РФ проверить обеспеченность округа газом с учетом потребности проектов, которые уже реализуются или могут быть реализованы в перспективе на дальневосточных территориях опережающего развития. Об этом сообщает в среду пресс-служба аппарата полпреда.

Сейчас на Дальнем Востоке действуют 20 ТОР, где зарегистрировано более 430 резидентов. Однако, по данным полпредства, у некоторых из них есть проблемы с газоснабжением.

"Юрий Трутнев дал поручение Минэнерго совместно с ПАО "Газпром", заинтересованными федеральными и региональными органами государственной власти, институтами развития Дальнего Востока представить в правительство РФ сводный баланс газоснабжения дальневосточных регионов с учетом потребности частных инвестиционных проектов и необходимости формирования дополнительного резерва для предоставления газа перспективным инвестиционным проектам", - говорится в сообщении полпредства.

Сейчас на Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития (ТОР), Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.

Трутнев также поручил Минтрансу РФ и властям Приморья проверить, как участки в портах региона используются арендаторами и собственниками. Как пояснили в полпредстве, сейчас некоторые участки в портах и на прилегающих к ним территориях находятся в собственности или аренде, но не используются, что мешает развитию гаваней.

"Поднимался вопрос о реализации и поддержке проектов по развитию и модернизации портовой инфраструктуры. Юрий Трутнев поручил Минтрансу России совместно с правительством Приморского края провести комплексную проверку исполнения арендаторами земельных участков, предоставленных в пользование на территории морских портов Приморского края и прилегающих территориях, договорных обязательств", - говорится в сообщении.

В том числе они должны проанализировать соглашения с инвесторами и проверить, по назначению ли используются участки. Если арендаторы не исполняют обязательства, они должны расторгнуть с ними договоры аренды и соглашения о реализации инвестиционных проектов.

В новость были внесены изменения (20:00 мск) - добавлены подробности.