Глава ВТБ считает, что доллар не должен стоить дороже 70 рублей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Курс доллара по отношению к рублю не должен превышать 70 рублей, считает глава ВТБ Андрей Костин.

"Рубль, я думаю, абсолютно правильно сегодня набрал немножко вес. Мы об этом говорили, над нами потом подтрунивали, что мы слишком оптимистичные. Но я всегда считал, что уровень 70 [рублей за доллар] мы не должны пробивать", - сказал он в интервью Business FM.

Глава ВТБ добавил, что российская экономика обладает большим запасом макроэкономической прочности, уровень долга государства является одним из самых низких и составляет 14-14,6% ВВП. При этом, по словам Костина, Международный валютный фонд (МВФ) допускает уровень долга до 40%, то есть дополнительно 23 трлн рублей, которые при необходимости правительство может занять. Кроме того, Фонд национального благосостояния (ФНБ) сохранен. Также он отметил, что цена на нефть стабилизируется, и выразил надежду, что при принятии позитивных решений на предстоящих встречах ОПЕК+ среднегодовая цена на нефть приблизится к $40. "Я думаю, что мы на правильном пути сегодня, я думаю, понимание есть у всех производителей нефти о том, что ситуацию надо стабилизировать", - резюмировал Костин.

Банк России установил на 4 июня 2020 года официальный курс доллара на уровне 68,3413 рубля, что на 64,2 копейки ниже предыдущего показателя. Российская валюта умеренно укрепляется по отношению к доллару США и евро на фоне роста нефтяных котировок. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE росла до $40,25 за баррель (+1,7%), а нефть сорта WTI - до $37,92 за баррель (+2,3%).