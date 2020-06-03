Союз журналистов России попросит кабмин уточнить механизм получения господдержки СМИ

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) и Национальная ассоциация телерадиовещателей намерены просить кабинет министров уточнить механизм получения государственной поддержки СМИ по ОКВЭДам. Об этом ТАСС в среду сказал глава СЖР Владимир Соловьев.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о включении деятельности в области СМИ и производства печатной продукции в перечень пострадавших отраслей экономики из-за коронавируса. Воспользоваться мерами господдержки для представителей пострадавших отраслей смогут издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства. Также в перечень внесена деятельность, связанная с печатанием газет.

"Многим помощь уже идет, мы получаем благодарность от коллег в регионах. Тем не менее, стала поступать информация из всех регионов о том, что постановлением правительства указаны так называемые ОКВЭДы, по которым будет помощь выделяться, но не у всех совпадает с тем, что люди делают, - сказал Соловьев. - Надо как-то подправить это упущение. Мы должны подсказать, в чем упущение. Мы не можем это оставить просто так, поэтому мы объявили, что хотим еще раз обратиться к правительству, чтобы подкорректировать эту историю".

По словам главы СЖР, часть СМИ попала в ситуацию, когда по технически-бюрократическим причинам не получат поддержку.

"Наша задача попытаться сделать так, чтобы помощь дошла до всех, кто в ней нуждается и кто ее заслуживает", - добавил он.

Позиция Минкомсвязи

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин в беседе с ТАСС пояснил, что главным при определении адресата помощи является первый (основной) ОКВЭД. "Мы сейчас увидели, что целый ряд участников рынка вообще имели немедийные ОКВЭДы, - сказал он. - Видимо, в какой-то момент это было им выгодно, а сейчас стало невыгодно. Но сидеть на двух стульях нельзя. Тогда приобрели. Но сейчас не получится. Это нормальная ситуация для бизнеса. В одном месте находишь, в другом теряешь".

Сфера медиа имеет много классификаторов, например, издание книг, газет и журналов - 58.1 - попал в перечень поддержки. При этом оптовая торговля книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами не попала. Рекламная деятельность, производство кино, сериалов и телепрограмм, сферы которые сильно пострадали, также не вошли, добавил он. "Мы понимаем, что помочь всем у государства просто не хватит ресурсов. И мы начали с наиболее пострадавших. Министерство предлагало более широкий список. Но министерство опирается на нужды отрасли, а правительство действует в рамках имеющихся у него средств", - добавил замминистра.

Волин подчеркнул, что первая и очень серьезная помощь индустрии уже оказана. "И мы видим, что некоторые участники рынка в регионах ей смогли воспользоваться в первый же день", - заключил он.