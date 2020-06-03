Контроль за стройкой мусорозавода в Татарстане будет вести японо-швейцарская корпорация

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Контроль за ходом строительства и пуско-наладочными работами на заводе по термическому обезвреживанию отходов под Казанью будет осуществляться специалистами японо-швейцарской корпорации Hitachi Zosen Inova, сообщило в среду Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа".

В РФ реализуется проект по строительству пяти мусоросжигательных заводов (четыре в Подмосковье и один в Татарстане) компанией "РТ-Инвест" (структура Ростеха). Совокупная мощность четырех заводов в Московской области составит 2,8 млн тонн отходов в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии. По данным "РТ-Инвест", подрядчиком по строительству мусорозавода стоимостью 25 млрд рублей под Казанью определено предприятие "Татнефтепроводстрой", начато возведение объекта после получения положительного заключения независимых международных экспертов.

"На этапе строительства МСЗ и пусконаладочных работ контроль за показателями загрязнения окружающей среды будут осуществлять специалисты японско-швейцарской корпорации Hitachi Zosen Inova. После запуска промышленной площадки - российская компания АГК-2, чью деятельность в свою очередь будут контролировать Роспотребнадзор и другие надзорные органы", - сказано в сообщении по итогам прошедшей в Казани пресс-конференции.

Отмечено, что по оценкам независимых немецких экспертов - руководителей германских компаний Вальтера Гроца ("Мuller-ВВМ") и Гюнтера Кнера (LGA) - проект казанского завода соответствует требованиям экологической безопасности. Они отметили, что при исследовании на экологическую безопасность технологии уничтожения твердых коммунальных отходов в Казани учитывались максимальные значения производственных мощностей проектируемого завода. "Выводы Гроца и Кнера однозначны: вреда окружающей среде и здоровью людей, живущих вблизи от промышленной площадки, деятельность завода не нанесет", - говорится в сообщении.