Власти Камчатки предложили внедрить плоские тарифы на перелетах по Дальнему Востоку

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июня. /ТАСС/. Власти Камчатки предложили федеральным властям внедрить плоские тарифы - программу субсидирования внутренних авиаперевозок по Дальневосточному федеральному округу - для стимулирования спроса на туристские поездки. Об этом ТАСС сообщил врио губернатора Камчатки Владимир Солодов.

В мае вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и поддержать местную туротрасль после пандемии.

"Стоимость авиаперелетов между субъектами ДФО остается высокой. Для сравнения, билет из Петропавловска-Камчатского в Москву и обратно стоит около 25 тыс. рублей, а полет из Петропавловска-Камчатского во Владивосток и назад будет стоить не менее 22 тыс. Такая цена не только не стимулирует развитие туризма внутри ДФО, но и не позволяет наладить устойчивый турпоток между регионами. Поэтому мы считаем необходимым внедрить систему плоских тарифов для перелетов по Дальнему Востоку, что позволит повысить транспортную доступность макрорегиона", - сказал Солодов.

Он добавил, что регион предложит авиакомпаниям упростить требования к бронированию билетов туркомпаниями, что позволит местным турфирмам продавать путевки, уже включающие стоимость авиаперелетов.

В начале мая врио губернатора Камчатки подписал распоряжение, согласно которому туристская отрасль региона получит дополнительные меры государственной поддержки. Среди основных - авансирование социальных туров, возмещение части расходов на коммунальные и арендные платежи, а также затрат на переориентацию бизнеса во время пандемии. Всего на поддержку отрасли власти Камчатки направят более 140 млн рублей.

В 2019 году Камчатку посетили более 240 тыс. туристов, это почти на 26 тыс. человек больше, чем годом ранее. Почти вдвое в прошлом году возросло число иностранцев, посетивших полуостров - около 36 тыс. человек. Самыми популярными местами отдыха остаются Долина гейзеров с геотермальными источниками, Налычевская долина, традиционные развлечения - сноубординг, хели-ски, этно-туризм и восхождения на вулканы.