"Ведомости": россияне с апреля стали чаще покупать алкоголь в бутылках большого объема

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Жители России в период самоизоляции стали чаще покупать алкоголь в большой таре. Об этом в четверг пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные исследовательской компании Nielsen.

По ее оценкам, в апреле 2020 года россияне приобрели водки в упаковке свыше 1 л на 19% больше, чем в апреле 2019 года, тогда как ранее спрос на такую фасовку сокращался. Так, с марта 2019 года по апрель 2020 года продажи водки в упаковке более 1 л упали на 26%. В свою очередь виски в таре 1-2 л россияне стали покупать чаще на 52%, в то время как в среднем по стране продажи сократились на 5%.

Аналитики объясняют такие результаты тем, что россияне в период самоизоляции запасались алкоголем, а крупная посуда для этого удобнее.

Годом ранее продажи водки росли только в маленькой упаковке, например в тарах по 0,1 и 0,25 л. Исследователи отмечают, что в апреле 2020 года темпы роста продаж водки, виски и бренди в такой упаковке существенно затормозились.

В марте был зафиксирован всплеск продаж алкоголя в крупнейших торговых сетях, однако затем спрос стабилизировался. По данным Росалкогольрегулирования, которые приводит издание, в целом по итогам января - апреля 2020 года продажи водки выросли на 4% до 23,5 млн дал, вина - на 7% до 16,7 млн дал, игристых вин - на 4% до 4,7 млн дал.