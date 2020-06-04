Более 2 тыс. заключений о форс-мажоре выданы по внутрироссийским контрактам

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Более 2 тыс. заключений о наличии обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) по внутрироссийским контрактам выданы торгово-промышленными палатами в регионах страны. Об этом сообщил в четверг ТАСС вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Вадим Чубаров.

Территориальные торгово-промышленные палаты, которые относятся к системе ТПП, выдают заключения о форс-мажоре по договорам между российскими субъектами предпринимательской деятельности.

"На сегодняшний день территориальными палатами было получено по всей стране более 33 тыс. заявлений, по результатам их рассмотрения выдано более 2 тыс. заключений о наличии обстоятельств непреодолимой силы по внутрироссийским контрактам", - сказал Чубаров. По его словам, документы о наличии форс-мажора оформляются палатами бесплатно.

Он напомнил, что федеральная ТПП является единственной в стране организацией, которая занимается выдачей сертификатов форс-мажоре по внешнеторговым сделкам. Заявки, связанные с пандемией коронавируса, рассматриваются с 18 марта. Палата свидетельствует в качестве обстоятельств непреодолимой силы не пандемию как таковую, а те ограничительные или специальные меры федеральных и региональных властей на территории России, если в результате их применения работающая в РФ фирма не может выполнить свои контрактные обязательства.

"По внешнеторговым сделкам за это время поступило 912 заявлений, по которым мы выдали 347 сертификатов. Основаниями для отказа в выдаче документов о форс-мажоре в основном являются или неполнота представленных заявителями документов и сведений, либо отсутствие в указанных заявителем случаях обстоятельств непреодолимой силы. При этом палата всегда дает заявителям подробные и аргументированные разъяснения о причинах отказа", - добавил Чубаров.