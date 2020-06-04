ОАЭ возобновит транзитные рейсы через аэропорты страны

ТАСС, 4 июня. Власти ОАЭ разрешат транзитные рейсы через аэропорты страны. Об этом сообщается в четверг в Twitter эмиратского правительства.

Точная дата пока не указывается. Выполнение транзитных рейсов через аэропорты ОАЭ было приостановлено в марте в качестве меры предосторожности в борьбе с распространением коронавируса нового типа.

С начала пандемии в стране зарегистрировано свыше 36 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 19 тыс. пациентов выздоровели, 270 человек умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.