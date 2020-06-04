Объем инвестиций в Ульяновской области в I квартале вырос в два раза

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал увеличился в два раза за первый квартал 2020 года в Ульяновской области по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Ульяновской области объем инвестиций в основной капитал увеличился в два раза. Он составил 15,82 млрд рублей, что больше уровня 2019 года на 8,6 млрд рублей без субъектов малого и среднего предпринимательства", - уточняется в сообщении.

По данным правительства, столь значительному росту данного показателя способствовала инвестиционная политика в регионе - несмотря на пандемию, работа по привлечению инвестиций не приостановилась. "Мы не снижали свою деловую активность. Сейчас стоит важнейшая задача по созданию новых предприятий и рабочих мест для жителей региона. Усиленная работа ведется над созданием промышленных площадок в каждом муниципалитете", - цитирует пресс-служба главу Ульяновской области Сергея Морозова.

В 2020 году планируется ввод в эксплуатацию 12 объектов с общим объемом инвестиций более 7 млрд рублей, которые позволят создать 1,6 тыс. новых рабочих мест для жителей области. В частности, ожидается запуск предприятия по изготовлению электротехнического оборудования, новой линии на пивоваренном заводе, открытие производства сухих строительных смесей в Сенгилеевском районе. Кроме того, в Димитровграде планируется ввод арматурного завода, расширение площадей фабрики по изготовлению детских игрушек, на территории ПОЭЗ "Ульяновск" - производства современных композиционных материалов, а также производства мягкой игрушки и подарочной упаковки.