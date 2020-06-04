ФТС в январе - мае снизила перечисления в бюджет на 22,8%

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) в январе - мае 2020 года перечислила в федеральный бюджет РФ 1,757 трлн рублей таможенных платежей, что на 22,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

За май 2020 года в бюджет РФ было перечислено 257,53 млрд рублей таможенных платежей (-43,3% к маю 2019 года).

В марте руководитель ФТС Владимир Булавин заявлял, что ведомство пока не будет корректировать план по перечислениям в федеральный бюджет из-за пандемии коронавируса. В 2020 году ФТС должна перечислить в бюджет 5,343 трлн рублей.