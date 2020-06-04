Титов предложил приравнять крупные фитнес-клубы к МСП для получения ими господдержки

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Сети фитнес-клубов, которые относятся к крупному бизнесу, необходимо приравнять к малым и средним предприятиям (МСП), чтобы они могли воспользоваться мерами государственной поддержки в период пандемии коронавируса. Такое мнение высказал в четверг уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на круглом столе в формате онлайн, посвященном проблемам отрасли.

"Необходимо приравнять сети фитнес-клубов к малому и среднему бизнесу, чтобы они могли получить субсидии на выплату зарплат сотрудникам, доступ к льготному кредитованию, продление сроков уплаты налогов и страховых взносов", - сказал он.

Также Титов предложил перенести открытие фитнес-залов на второй этап смягчения мер самоизоляции. Сейчас, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, этот процесс запланирован только на третьем этапе.

По данным бизнес-омбудсмена, годовой объем рынка фитнес-индустрии составляет 167 млрд рублей. При этом многие компании не смогли получить поддержку из-за того, что по ряду показателей относятся к крупному бизнесу, уточнил Титов.

Ранее в ежегодном докладе президенту РФ Владимиру Путину он сообщал, что мерами государственной поддержки в условиях пандемии коронавируса воспользовались 10% российских компаний. В документе поясняется, что от пандемии пострадавшими признаны предприятия, относящиеся к 161 коду ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности). По данным бизнес-омбудсмена, 95 из них пока не включены в перечни поддерживаемых отраслей, а на 26 меры поддержки распространяются лишь частично.

Меры поддержки

В 2020 году из-за ситуации с пандемией коронавируса власти России ввели меры поддержки для населения и бизнеса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, введен мораторий на банкротство таких компаний, банками запущена программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам. Также малые и средние предприятия в заявительном порядке могут получить субсидии - по 12 130 рублей в месяц при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

С 1 июня запущена кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях с льготной ставкой 2% годовых. Также самозанятым будет возвращен налог на доход, уплаченный за 2019 год.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после пандемии коронавируса.