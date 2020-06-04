Компания из Осетии начнет поставки картофеля производителю фри для McDonald's в России

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 июня. /ТАСС/. Крупнейший производитель картофеля в Северной Осетии - предприятие "Фат-агро" - в 2021 году начнет поставки семенного картофеля производителю картофеля фри для ресторанов McDonald's в России. Об этом ТАСС сообщил в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия республики Казбек Вазиев.

"На сегодняшний день Северная Осетия полностью обеспечивает себя качественным картофелем. ООО "Фат-агро" вывело регион на ведущие позиции в стране. Радует увеличение объемов производства предприятия и экспортный потенциал", - сказал министр.

В 2019 году компания подписала договор с "Лэм Уэстон Белая Дача" - предприятием, которое поставляет замороженный картофель фри для всех McDonald's страны. Поставки начнутся в марте-апреле 2021 года.

Как рассказал ТАСС директор ООО "Фат-Агро" Заур Марзоев, компания планирует также покупку семян чипсовых сортов для "картофеля по-деревенски". Для увеличения объемов продаж в Северной Осетии построили новую теплицу для выращивания мини-клубней, она оборудована итальянской машиной для набивки горшков грунтом. Также построено новое картофелехранилище на 6 тыс. т. Генеральный директор ООО "Лэм Уэстон Белая Дача" Ирина Шацкая подтвердила ТАСС сотрудничество с североосетинской компаний. "ООО "Фат-Агро" обладает лабораторным и тепличным оборудованием современного мирового класса, которым управляют высококлассные специалисты. Поэтому между ООО "Лэм Уэстон Белая Дача" и ООО "Фат-Агро" заключен договор на выращивание и поставку 500 тыс. мини-клубней сорта "Инноватор", - пояснила Шацкая. Сельскохозяйственное предприятие "Фат-агро" входит в группу компаний "Бавария" и занимается выращиванием зерновых и овощных культур, элитных сортов картофеля, кукурузы, сои. На базе предприятия также реализуется проект создания северо-кавказского регионального центра по производству семенного картофеля. Всего предприятие имеет 350 га земель, отведенных под семеноводство.