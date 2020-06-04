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Росавиация готова приступить к рассмотрению заявок аэропортов на получение субсидий

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) готово незамедлительно приступить к рассмотрению заявок аэропортов на получение субсидий в условиях снижения объемов пассажирских перевозок.

"Росавиация готова незамедлительно приступить к рассмотрению заявок аэропортов", - сообщили ТАСС в агентстве

Ранее пресс-служба правительства сообщила, что премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий. Получить их имеют право только аэропорты, чьи юрлица зарегистрированы в России. Для компаний с иностранным участием установлено ограничение: доля юрлиц, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях или офшорных зонах, не должна превышать 50%, отмечали в пресс-службе. Как следует из постановления правительства, размер субсидии будет рассчитываться исходя из ставки в 195,4 рубля за одного потерянного пассажира.

В пресс-службе уточнили, что субсидии должны быть направлены на поддержание бесперебойной работы и сохранение численности персонала. Во Внуково и Шереметьево ТАСС уже сообщили, что планируют обратиться за получением субсидий.

Ранее правительство выделило из своего резервного фонда Федеральному агентству воздушного транспорта 23,4 млрд рублей для предоставления в 2020 году субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии.

По данным Росавиации, на фоне коронавируса только в московских аэропортах пассажиропоток снизился на 95% в апреле этого года по сравнению с апрелем 2019 года - до 388 тыс. человек.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Пандемия коронавируса нового типа
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