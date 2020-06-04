Комитет Госдумы одобрил ко II чтению законопроект об инфосистеме контроля за драгметаллами

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о создании государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота. Документ был инициирован правительством РФ.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 9 июня.

Закон вводит понятие "государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота" - это федеральная государственная информационная система, предназначенная для получения, обработки, хранения и предоставления информации о происхождении и обращении драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также для организации специального учета.

Также вводится понятие "средства идентификации драгоценных металлов и драгоценных камней" - это уникальная последовательность символов в машиночитаемой форме, представленная в виде штрихового кода или с использованием иного средства (технологии) автоматической идентификации, предназначенного для обеспечения прослеживаемости драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них при их обращении.

Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению требований к средствам идентификации драгоценных металлов, драгоценных камней, способам их формирования и нанесения, требований к составу информации, представляемой в инфосистему, срокам и способам ее предоставления и получения. Оператором инфосистемы будет Минфин.

Правительство также определит перечень субъектов, обязанных представлять информацию в инфосистему: федеральные ведомства, Центральный банк, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, состоящие на специальном учете, а также кредитные организации. Законопроект предполагает, что в перечень оснований для проведения внеплановой проверки в рамках федерального государственного пробирного надзора вносится информация, которая содержится в государственной инфосистеме.

Срок ввода инфосистемы в эксплуатацию определяется правительством РФ.

Как пояснил глава комитета Николай Николаев, ко второму чтению по просьбе правительства была внесена поправка о том, чтобы в принятии решений также участвовал Центральный банк.