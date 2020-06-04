Обувные и фармацевтические компании подтвердили готовность к запуску маркировки в срок

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Ряд обувных и фармацевтических компаний в РФ подтвердили готовность к запуску маркировки в установленный правительством срок - 1 июля 2020 года. Об этом в интервью ТАСС рассказали представители отраслей.

Ранее сообщалось, что правительство России не планирует переносить сроки введения обязательной маркировки обуви и лекарств, которая вступит в силу с 1 июля 2020 года. Также с этой даты будет запрещена продажа немаркированных сигарет.

Фармацевтическая отрасль

В компании "Р-Фарм" подтвердили свою готовность к введению маркировки. "Группа компаний "Р-Фарм" находилась в высокой степени готовности к запуску маркировки еще в конце 2019 года", - сказал директор по экономике здравоохранения группы компаний "Р-Фарм" Александр Быков, отметив, что на предприятиях компании выпускается около 50 препаратов с нанесением маркировки.

Быков добавил, что систему стоит запустить таким образом, чтобы те участники рынка, которые готовы полностью включиться в нее с 1 июля, могли полновесно воспользоваться ее функционалом, остальным необходимо создать комфортные условия и дать время на доработку. "Важно не применять штрафные санкции как минимум до конца 2020 года", - подчеркнул он.

В фармацевтической компании "Босналек" отметили, что прослеживаемость обращения лекарств является приоритетом компании в силу высокой социальной ответственности. "Поэтому мы активно подключились к внедрению сериализации на производстве и заблаговременно начали поставки маркированных препаратов в Россию", - сообщила глава Евразийского подразделения компании Валентина Бучнева.

Она добавила, что первые партии промаркированных лекарств компании были поставлены еще в апреле 2020 года. "При этом мы сумели удержать цены на продукцию на прежнем уровне", - подчеркнула Бучнева.

Обувная отрасль

Ряд компаний обувной отрасли также заявили, что готовы к продаже товаров с маркировкой с 1 июля. "В соответствии с требованием законодательства наша компания находится в процессе маркировки всего ассортимента обуви к 1 июля 2020 года", - прокомментировала представитель компании H&M Юлия Булгакова.

Производитель Ralf Ringer заявил, что не видит оснований для еще одного переноса начала действия маркировки. "Мы полностью к ней готовы и надеемся, что она станет стимулом для повышения прозрачности рынка обуви. Однако система еще не сталкивалась с массовой эксплуатацией, поэтому для ее проверки желательно ввести временный мораторий на ответственность за несоблюдение правил маркировки товаров, - прокомментировала представитель компании Екатерина Степанова.

По словам директора по логистике Ralf Ringer Юрия Воробьева, главным эффектом от введения маркировки в компании считают прослеживание товара. "Теперь мы знаем, когда обувь произведена, когда поступила на склад, какая именно это модель. Все это обеспечивает прозрачность движения обуви от фабрики на склад и далее в нашу торговую точку, а также возврат из торговой точки", - сказал Воробьев.

Заместитель генерального директора компании-производителя обуви "Парижская коммуна" Артем Сарксян отметил, что решение правительства о введении маркировки в установленный ранее срок ничего не меняет для предприятия. "Московская обувная фабрика "Парижская коммуна" была полностью готова и к предыдущим срокам - к 1 марта 2020 года. Собственно, с весны этого года мы полностью (на 100%) поддерживаем производство и сбыт обуви с обязательной маркировкой", - сказал он.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что поддерживают предложение правительства не переносить сроки запрета на оборот немаркированной продукции в обувной отрасли. "Продление сроков с 1 марта текущего года до 1 июля уже негативно сказалось на добросовестных участниках рынка, которые предприняли максимальные меры и понесли соответствующие затраты для обеспечения маркировки в установленные сроки", - прокомментировала сопредседатель комитета по цифровым инициативам АКОРТ Анна Орлова.

Табачная отрасль

Иную ситуацию в АКОРТ отметили на табачном рынке, уточнив, что Ассоциация выступает за предоставление дополнительного периода до конца 2020 года на реализацию немаркированной табачной продукции, произведенной до 1 июля 2019 года. "В течение года (для реализации немаркированных остатков был предусмотрен 1 год - прим. ТАСС) вплоть до недавнего времени продолжались поставки немаркированного табака от дистрибьюторов, в сетях накопился существенный остаток немаркированной продукции (порядка 50 млн штук на 5 млрд рублей), который в обороте компаний доходит до 20%", - пояснила она, отметив, что вся эта продукция является легальной, с нее уплачен акциз и другие налоги и сборы.

Аналогичную позицию озвучили в "БАТ Россия". Руководитель направления по связям с госорганами табачной компании Олег Барвин, отметил, что производитель полностью готов к вступлению в силу новых правил, но самым оптимальным решением было бы актуализировать действующее законодательство под рыночную ситуацию и продлить сроки реализации такой продукции. "В товаропроводящей цепи скопилось определенное количество остатков немаркированный продукции в связи с изменившимися обстоятельствами. У наших розничных партнеров есть опасения, что они могут не успеть реализовать эту продукцию до 1 июля", - пояснил он.

Такое же мнение высказали в компании "Империал Тобакко". Как заявила директор компании по корпоративным и юридическим вопросам в России и Центральной Азии Илона Миртова, продление сроков продажи немаркированных остатков стало бы логичной мерой поддержки МСП в рамках предлагаемого правительством плана по восстановлению экономики.

В свою очередь, в "Филип Моррис Интернэшнл" в России отметили, что решение о запрете продаж немаркированных сигарет с 1 июля за правительством. "Как производитель мы будем готовы к соблюдению обозначенных сроков", - сказал директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок аффилированных компаний Александр Мироненко, отметив, что еще с середины прошлого года вся продукция компании маркируется цифровыми кодами Data Matrix.

В компании "JTI Россия" агентству заявили, что полностью перешли на производство маркированной продукции с 1 июля 2019 года и готовы к переходу на электронный документооборот в соответствии с требованиями законодательства.

О маркировке

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык. В нем указаны детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.