Турпоток в российскую Арктику к 2035 году планируют увеличить втрое

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ рассчитывает добиться к 2035 году троекратного, до 3 млн человек в год, роста туристического потока в Арктику. Об этом сообщил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков на пресс-конференции, которая прошла в четверг в онлайн-формате.

"Цель, которую мы ставим на ближайшие 15 лет, - увеличить турпоток в Арктику в три раза, до 3 млн человек. На мой взгляд, это тот допустимый предел с точки зрения антропогенной нагрузки, когда мы не будем нарушать, скажем так, экологические принципы хозяйствования в Арктике", - сказал он.

По его словам, сейчас прорабатываются решения, которые позволят добиться таких результатов. В частности, ведется подготовка стратегии развития туризма в Арктической зоне России (АЗРФ), которая позволит определить точки притяжения туристов в каждом из северных регионов страны.

"Мы просчитали, что нужно для того, чтобы эти точки развивать. Главное направление - это, безусловно, стимулирование частных инвестиций в такой туризм. И крупных инвесторов, и малого и среднего бизнеса", - сказал он.

Ранее Минвостокразвития совместно с Ростуризмом и властями северных регионов разработало приоритетные меры развития туризма в Арктике, которые будут включены в стратегию развития макрорегиона до 2035 года. В частности, предполагалось включить в нее мероприятия по повышению транспортной доступности арктических регионов, развитию круизного судоходства, стимулированию инвестиций в отрасль.