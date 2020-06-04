В польской компании заявили, что "Газпром" имел полное право подать апелляцию

ВАРШАВА, 4 июня. /ТАСС/. Компания "Газпром" имела полное право оспорить решение Арбитражного суда по делу о цене на поставляемый в Польшу газ, но этот шаг не повлияет на реализацию вердикта. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции глава польской энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский.

"У "Газпрома" было полное право подать апелляцию. Мы ждали этого иска, но он не влияет на выполнение вердикта арбитражного суда", - сказал он.

По словам Квечиньского, суд не будет заниматься фактической стороной дела, а рассмотрит только процессуальные вопросы. "Это не повлияет на наши расчеты и отношения с "Газпромом", - добавил он.

В конце марта в РGNIG заявили о выигранном арбитражном разбирательстве с "Газпромом" по ценам на газ. По данным компании, сумма компенсации составит $1,5 млрд. "Газпром экспорт" заявил, что изучает решение суда и считает, что пока давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно. Во вторник стало известно, что "Газпром" оспорил этот вердикт в апелляционном суде.

Согласно решению суда, как сообщала польская компания, формула цены на покупку газа, поставляемого "Газпромом" по Ямальскому контракту, изменена в сторону более рыночной. Новая цена контракта, установленная арбитражным трибуналом, касается поставок газа с 1 ноября 2014 года, то есть с даты, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены. Позднее сообщалось, что за апрель и май "Газпром" выставил польской стороне счета с учетом решения суда.

Польша использует около 18 млрд кубометров газа в год. Власти республики несколько лет назад заявили, что страна не будет продлевать долгосрочный контракт с "Газпромом" после его завершения в 2022 году. Это соглашение предусматривает возможность поставок в Польшу до 10 млрд кубометров газа в год. В Варшаве заявляют, что нашли возможность отказаться от российского газа за счет покупки сжиженного природного газа (СПГ), который поставляется в страну из США и Катара и регазифицируется на терминале СПГ в Свиноуйсьце, а также за счет строительства газопровода Baltic Pipe, который должен соединить Польшу с норвежским шельфом через Данию.

"Ямал - Европа"

PGNiG не испытывает никаких сложностей из-за завершения долгосрочного контракта на транзит газа по польскому участку газопровода "Ямал - Европа", добавил Квечиньский. "Завершение транзитного соглашения никак не повлияло на отношения с "Газпромом", торговые и технические вопросы. Тот газ, который мы покупаем у "Газпрома" идет так, как запланировано. Соглашение реализуется. У нас не было никаких проблем", - сказал он.

По словам Квечиньского, в конце мая движение газа по трубе было меньше, но сейчас все восстановилось. "Так же он будет идти и в III квартале", - добавил он. "Это означает, что нет никаких проблем в использовании трубопровода нашей компанией. Газ идет без проблем", - заключил глава компании.

Срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России на Запад по польскому участку газопровода "Ямал - Европа" истек 17 мая. Теперь поставки осуществляются на основе аукционов, проводимых польской Gaz-System. На июнь мощности польского участка газопровода "Ямал - Европа" по итогам прошедшего в мае аукциона зарезервированы примерно на 93%.

Ранее аналогичным путем мощности газопровода были зарезервированы на III квартал 2020 года. По словам пресс-секретаря Gaz-System Ивоны Доминяк, по результатам аукциона было забронировано около 80% доступных мощностей газопровода. Хотя представитель оператора отказалась называть участников торгов, эксперты сходятся во мнении, что единственным участником подобных аукционов был и в ближайшее время будет "Газпром".

Газопровод Ямал - Европа пропускной способностью около 33 млрд кубометров в год проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. В настоящее время собственником польского участка трубы является компания EuRoPol GAZ - совместное предприятие "Газпрома" и польской PGNiG, владеющих по 48% акций. При этом оператором участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, является компания Gaz-System.