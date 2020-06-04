Тимченко: бизнес в условиях пандемии должен сохранить предприятия и рабочие места

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Главной задачей бизнеса для поддержки экономики является сохранение предприятий и рабочих мест, считает российский предприниматель, основатель и владелец инвестиционной группы "Волга Груп" Геннадий Тимченко.

"Как представитель бизнеса, я считаю, что наша главная задача сейчас - сохранить предприятия, и, значит, рабочие места", - сказал он в интервью ТАСС.

Тимченко также подчеркнул, что хотел выразить поддержку правительству и премьеру Михаилу Мишустину, которым, спустя всего два месяца после назначения, пришлось взять на себя решение сложнейших проблем, связанных с эпидемией.

"Что касается плана, я бы воздержался от оценок, тем более, что это еще проект. Но я надеюсь, что там будет уделено внимание развитию регионов, поддержке малого и среднего бизнеса, предотвращению роста безработицы и социальной поддержке уязвимых групп. Очень поддерживаю планы по повышению качества образования, развитию внутреннего туризма и агропромышленного комплекса", - сказал он на просьбу прокомментировать план восстановления экономики, представленный правительством.

Правительство Российской Федерации разработало Общенациональный план действий для восстановления экономического роста, предотвращения падения доходов людей, с выходом на устойчивую траекторию развития и роста благосостояния населения. План состоит из девяти разделов и содержит около пятисот мероприятий по различным направлениям. Он принимается на срок с июня этого года по декабрь 2021 года.

Стоимость плана восстановления экономики составляет 5 трлн рублей. План включает три этапа реализации. На первом стоит задача стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего падения доходов людей, на втором планируется завершить процесс восстановления экономики, а также снизить уровень безработицы и обеспечить рост доходов граждан до уровня, который сопоставим с уровнем 2019 года. На завершающем этапе, в третьем - четвертом квартале 2021 года, правительство рассчитывает выйти на траекторию устойчивого долгосрочного роста экономики.

В плане предполагается, что к концу 2021 года необходимо выйти на устойчивый рост ВВП не менее чем на 2,5%, снизить безработицу до уровня не более 5% и обеспечить подъем реальных доходов населения.