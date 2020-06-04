"Волга груп" организовала поставки медоборудования регионам на 13 млрд рублей

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. "Волга груп" российского предпринимателя Геннадия Тимченко организовала и поставила регионам медицинское оборудование в рамках борьбы с коронавирусом на 13 млрд рублей. Об этом Тимченко сообщил в интервью ТАСС.

"Помимо благотворительных закупок, в своих заказах мы старались учитывать "горящие" потребности некоторых регионов, которым требовалась оперативная помощь с приобретением медтоваров. Так что всего мы организовали поставки медоборудования и средств защиты для России почти на 13 млрд рублей. 48 регионов, среди которых Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Тульская область, Хакасия, Кемеровская область, Хабаровский край и другие, получили своевременную поддержку", - сказал он.

Тимченко напомнил, что 2,9 млрд рублей - это средства его семьи, которые за последние 2,5 месяца были направлены на благотворительную помощь в борьбе с эпидемией.

"Уже в марте мы понимали из зарубежного опыта, что будет большая потребность в медтоварах и средствах защиты. Все "ковидные" страны до этого сталкивались с их серьезным дефицитом. Поэтому моя управляющая компания "Волга Груп" сразу начала планировать заказы в Китае, используя все возможности и деловые связи. По состоянию на апрель действительно было потрачено 1,3 млрд рублей, но потом стало ясно, что медтоваров нужно больше", - добавил он.

Тимченко отметил, что за это время было организовано 20 авиарейсов из Китая, это 10 тыс. кубометров грузов: почти 3 тысячи аппаратов ИВЛ и более 20 млн единиц средств индивидуальной защиты.

"Основной объем, конечно, закупался в Китае. Несмотря на наши хорошие рабочие отношения с этой страной, не обошлось без трудностей. Как раз тогда, когда мы разместили первые заказы, ужесточилось законодательство КНР, регулирующее экспорт медицинской продукции. В частности, усилился контроль государства за качеством экспортируемых медтоваров, что привело к дополнительны организационным сложностям. Нам пришлось предпринять большие усилия, чтобы грузы были оперативно доставлены в Россию. Я очень признателен за помощь нашим китайским партнерам, российско-китайскому деловому совету, посольству России в КНР, нашему торгпредству. Отдельно хочу поблагодарить представителей Минздрава и Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Росавиации, Федеральной таможенной службы и других ведомств за их поддержку", - отметил он.

Тимченко добавил, что небольшие партии средств защиты и дезинфекции приобретались и в России, этим занимались его жена с дочерью.