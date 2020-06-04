Страховка ТЭЦ в Норильске не покрывает ответственность за вред окружающей среде

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Страховка ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникеля"), где произошло ЧП с розливом топлива, не покрывает ответственность за вред окружающей среде, сообщается на сайте страховой компании СОГАЗ, где была застрахована гражданская ответственность владельца ТЭЦ.

"На территории ТЭЦ-3 г. Норильска произошла разгерметизация топливного резервуара. Ответственность владельца застрахована в АО "СОГАЗ" на основании Федерального закона № 225-ФЗ от 27.07.2010 г. "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (данный закон не предусматривает покрытие ответственности предприятий за вред окружающей среде)", - указал страховщик.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. куб. м топлива, часть которого попала в водоемы. Возгорание не оказало влияние на работу станции.