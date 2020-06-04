Реализация инвестпроектов позволила создать в Чечне более 2,7 тыс. рабочих мест

ГРОЗНЫЙ, 4 июня. /ТАСС/. Реализация в 2019 году инвестиционных проектов с общим объем средств 51,33 млрд рублей позволила создать в Чечне более 2,7 тыс. рабочих мест. Об этом журналистам сообщил в четверг председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"По предварительным данным, в 2019 году завершена реализация 232 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 51,33 млрд рублей. Это позволило создать свыше 2,7 тыс. рабочих мест", - отметил Хучиев.

По его словам, в текущем году удалось заключить кредитные договоры на реализацию еще двух проектов - по строительству второй очереди молочно-товарной фермы на 1 200 голов и закладке многолетних насаждений интенсивного типа с капельным орошением. "Они реализуются в рамках госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа". Инициаторам обозначенных проектов в марте текущего года удалось заключить кредитные договоры с банком ВТБ на общую сумму 1,2 млрд рублей. Их реализация позволит трудоустроить свыше 150 человек", - добавил он.

В региональный перечень пострадавших от пандемии отраслей вошли 7 тыс. предприятий, а в федеральный - 1,6 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В Чеченской Республике зарегистрировано более 62 220 безработных, с начала пандемии их число выросло на 11 716 человек.