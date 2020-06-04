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Минкомсвязь обновила график вывозных рейсов до 11 июня

Всего с 4 по 11 июня запланировано 11 рейсов
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь обновила график вывозных рейсов до 11 июня - всего с 4 по 11 июня на данный момент запланировано 11 рейсов, следует из сообщения в Telegram-канале для вывоза пассажиров из-за рубежа, созданном Минкомсвязью.

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Так, на 4 июня запланирован рейс из Тель-Авива в Москву, на 5 июня - сразу семь рейсов в Москву: из Парижа, Сан-Паулу, Буэнос-Айреса, Сантьяго, Гаваны, Эр-Рияда и Бейрута.

6 июня планируется рейс из Ташкента в Новосибирск, 7 июня - из Бишкека в Москву и Оша в Новосибирск.

9, 10 и 11 июня запланировано по одному вывозному рейсу в день в Москву: из Тель-Авива, Каира и Кейптауна.

В конце мая в Минкомсвязи сообщали, что более 60 тыс. граждан РФ все еще находятся на территории других стран и подали заявки на вывозные рейсы. Наибольшее количество россиян находятся в Таиланде, США и в Индии.

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