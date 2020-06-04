Гендиректор "Вымпелком" Торбахов покинет набсовет X5 Retail Group

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Генеральный директор "Вымпелком" Александр Торбахов покинет набсовет X5 Retail Group в связи со своим назначением на этот пост в апреле этого года, его место пока остается вакантным, говорится в сообщении X5 Retail Group.

"X5 Retail Group объявляет об уходе Александра Торбахова с поста члена наблюдательного совета в связи с его недавним назначением на пост генерального директора ПАО "ВымпелКом", - говорится в сообщении.

Торбахов покинет свой пост после следующего заседания наблюдательного совета 3 июля 2020 года. "В настоящее время наблюдательный совет находится в процессе поиска подходящего кандидата на освободившуюся должность", - говорится в сообщении.

"Я хотел бы поблагодарить Александра за его вклад в важный процесс цифровой трансформации и развитие онлайн-бизнесов X5 Retail Group. Благодаря своевременным инвестициям в IТ-инфраструктуру, цифровой бизнес, инновации и команду по работе с данными, компания смогла отреагировать на изменение ситуации во время пандемии COVID-19", - отметил председатель наблюдательного совета X5 Retail Group Стефан Дюшарм, слова которого приводятся в сообщении.

В настоящее время в набсовет X5 Retail Group входят: Стефан Дюшарм, Михаил Фридман, Петр Демченков, Марат Атнашев, Михаил Кучмент, Джефри Кинг, Карл-Хайнц Холланд, Надя Щурабура и Александр Торбахов.

X5 Retail Group - крупнейший по объему продаж ретейлер в России. По данным на 31 марта 2020 года под управлением X5 Retail Group находились 16 658 магазинов. Сеть включает в себя 15 739 магазинов "Пятерочка", 846 супермаркетов "Перекресток" и 73 гипермаркета "Карусель".