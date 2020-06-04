Более 42 млн американцев обратились за пособием по безработице за последние 11 недель

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за последние 11 недель с момента введения ограничительных мер в связи с новым коронавирусом (с 15 марта по 30 мая) превысило 42 млн. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Министерства труда США.

По информации ведомства, с 24 по 30 мая 1,87 млн американцев обратились за выплатой такого пособия. Эксперты ранее ожидали, что данный показатель составит 1,84 млн человек. С 17 по 23 мая за пособием обратились 2,1 млн человек.