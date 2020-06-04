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В Чувашии разработают механизмы поддержки личных подсобных молочных хозяйств

В регионе пока поддержку оказывают только сельхозорганизациям, фермерским хозяйствам. Им предоставляется субсидия на каждый килограмм молока

ЧЕБОКСАРЫ, 4 июня. /ТАСС/. Министерство сельского хозяйства Чувашии совместно с Минфином республики разработают механизмы поддержки для личных подсобных молочных хозяйств Чувашии. Свои предложения министерства представят в ближайшие дни, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"Я считаю, что справедливо будет поддержать личные подсобные хозяйства. Прежде всего, в период "большого" молока", - цитирует пресс-служба слова врио главы республики Олега Николаева.

В настоящее время молочные заводы в республике закупают большую часть сырья у личных подсобных хозяйств, а цены на сырье меняются в зависимости от сезона.

"Сейчас в Чувашии поддерживают сельхозорганизации, фермерские хозяйства - им предоставляется субсидия на каждый килограмм молока, а в вот личные подсобные хозяйства такую помощь пока не получают", - пояснили в пресс-службе.

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