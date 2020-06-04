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Гендиректором "Туполева" назначили Рониса Шарипова

Прежний руководитель ПАО "Туполев" Александр Конюхов покинет компанию

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Советы директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) и ПАО "Туполев" назначили Рониса Шарипова на должность гендиректора "Туполева". Занимавший этот пост раньше Александр Конюхов покидает компанию, сообщили в четверг в пресс-службе ОАК.

"В соответствии с решениями совета директоров ПАО "ОАК" и совета директоров ПАО "Туполев" генеральным директором ПАО "Туполев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") с 5 июня 2020 года назначен Ронис Шарипов. Прежний руководитель ПАО "Туполев" Александр Конюхов покидает компанию", - говорится в сообщении.

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