"Норникель": разделение реки поможет устранить проливы топлива в Норильске за 14 дней

НОРИЛЬСК, 4 июня. /ТАСС/. Разделение на секции реки Амбарная в Норильске поможет ликвидировать проливы топлива в заявленный ранее 14-дневный срок, сообщил журналистам первый вице-президент - операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко.

Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникеля") в Норильске произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом. В место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. Всего разлилось около 20 тыс. кубометров топлива, часть которого попала в водоемы. Возгорание не оказало влияние на работу станции.

"По двум неделям специалисты, которые отработали на многих участках, подобных не по масштабу, но по характеру происшествия, говорят, что если поможет погода, поможет ветер, то они не видят проблемы собрать все это в течение 14 дней. А вот для того чтобы это состоялось, мы решили секционировать реку и меньше зависеть от погоды", - сказал Дяченко.

Разделение реки на зоны будет проходить с помощью защитных заграждений, при этом количество зон не уточняется.

Ранее Дяченко заявлял, что проливы дизельного топлива могут быть ликвидированы за 14 дней.

К ликвидации последствий разлива привлечено порядка 300 человек и свыше 70 единиц техники. На месте работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации более 50 разливов нефтепродуктов в разных точках мира. Специалистам удалось выставить несколько линий заграждений на реке Амбарная и ограничить распространение нефтепродуктов. Сейчас спасатели заняты локализацией разлива. На месте произведена замена грунта и обработка территории специальными сорбентами. Загрязненный грунт вывезен на временное хранилище. Возбуждено три уголовных дела по статьям УК РФ: 254 ("Порча земли"), 246 ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ") и 250 ("Загрязнение вод"), которые соединены в одно производство. В рамках расследования задержан начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.