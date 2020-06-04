МВФ не комментирует опубликованный в СМИ меморандум с Украиной

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) отказался в четверг комментировать опубликованный украинскими СМИ текст меморандума Украины с МВФ, при этом доклад, в котором может содержаться документ, будет распространен позднее.

"Мы никогда не комментируем утечки документов. МВФ - транспарентный институт. Исходя из нашей политики транспарентности, мы опубликуем в полном объеме доклад персонала МВФ, как мы всегда делаем, по соглашению с Украиной, а также все сопутствующие документы и детали. Мы опубликуем сразу после совещания Исполнительного совета. <...> Мы всегда публикуем документы по достигнутым с другими странами соглашениям", - сообщил официальный представитель фонда Джерри Райс на регулярном брифинге для журналистов.

Он напомнил, что 9 июня Исполнительный совет МВФ рассмотрит вопрос предоставления Киеву кредита в размере $5 млрд на 1,5 года.

20 мая украинское правительство утвердило проект меморандума с МВФ. Однако текст документа не был обнародован. Позже ряд украинских СМИ стали публиковать выдержки из него. В новой программе для выделения второго транша МВФ выдвинул Киеву ряд требований. В частности, речь идет о необходимости изменения устава компании "Нафтогаз Украины" и расширения функций наблюдательного совета компании, в котором "основную роль играют иностранцы". Другими требованиями являются изменение процедуры конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия, усиление контрольных функций Национального антикоррупционного бюро, ограничение для Минфина Украины заимствований на внутреннем рынке, ужесточение налогово-бюджетной политики.