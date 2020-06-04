Банк России предложил новые подходы в регулировании маркет-мейкерства

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Банк России предлагает новые правила регулирования маркет-мейкерства, сообщается на сайте регулятора. Предполагается, что они вступят в силу в апреле 2021 года.

Проектом указания предлагается ограничить круг клиентов, за счет которых могут совершаться маркет-мейкерские операции. Ими могут быть физические лица, соответствующие требованиям биржи, а также юридические лица, действующие от своего имени и за свой счет, либо за счет клиента, не являющегося физлицом. Участник торгов должен будет предоставить бирже сведения о клиенте, за счет которого он выполняет свои обязательства по стабилизации цен на ценные бумаги.

Также проект указания предусматривает, что маркет-мейкеры могут выполнять свои обязательства исключительно с помощью "пассивных" заявок, то есть таких, которые приводят к совершению сделок в случае последующего выставления заявок противоположной направленности.

Организаторы торговли будут обязаны ежедневно проверять корректность маркет-мейкерских заявок, в том числе на предмет наличия маркировки, указывающей на то, что они поданы в рамках обязательств маркет-мейкера.

"Предлагаемые новации призваны снизить риски манипулирования рынком, которое может проводиться под прикрытием поддержания параметров биржевых торгов", - пояснил регулятор.

Маркет-мейкерство - один из инструментов обеспечения ликвидности финансового рынка. Он предусматривает, что участники торгов (маркет-мейкеры) на основе договоров с организаторами торговли поддерживают цену, спрос, предложение и объем торгов определенными финансовыми инструментами, валютой или товаром. Однако в ходе проверок Банк России выявлял случаи, когда клиенты брокеров под видом маркет-мейкерства фактически манипулировали рынком.