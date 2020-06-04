Создание порта свободной торговли на Хайнане будет способствовать внешней открытости Китая

ХАЙКОУ /Китай/, 4 июня. /ТАСС/. Проект создания в южной китайской провинции Хайнань порта свободной торговли подтверждает стремление КНР к дальнейшему продвижению политики внешней открытости. Об этом говорится в редакционном материале агентства "Синьхуа", который посвящен "Генеральной программе создания свободного порта на Хайнане", опубликованной Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Госсоветом КНР.

"Строительство порта свободной торговли обеспечит поддержку национальным стратегическим целям с точки зрения институциональных инноваций, стимулирования роста и большей открытости. Хайнань намерен укреплять связи и сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии, а также продвигать совместное развитие региона Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао", - сообщает агентство, указывая на то, что программа также предусматривает использование возможностей, которые предоставляет технологическая и промышленная революция, в сферах туризма, услуг и высокотехнологичных производств с целью создания новых конкурентных преимуществ для острова.

Что касается реализации программы, то, по сообщению агентства, Китай не будет гнаться за быстрыми результатами и намерен продвигать этот проект постепенно. "Хайнань получит большую самостоятельность в проведении реформ, будет поощряться создание более гибких и эффективных законов, а также регулирующей системы в целях устранения институциональных препятствий, мешающих производственному процессу", - говорится в материале.

Программа создания свободного порта

Документ предусматривает несколько десятков целевых показателей, задач и мер, которые ставит перед собой руководство страны при развитии этого региона. Согласно указанию правительства, КНР превратит весь остров в специальную таможенную зону. "По отношению к товарам будет действовать режим либерализации и благоприятствования с нулевыми таможенными пошлинами", - говорится в документе.

Согласно программе, власти Китая планируют в целом завершить создание свободного порта на территории провинции Хайнань к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году свободный порт и его модель работы должны "стать более зрелыми". К этому времени на Хайнане должна быть также обеспечена свобода торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.

В программе КПК и Госсовета КНР подчеркивается, что "к середине нынешнего столетия" на Хайнане необходимо "создать довольно сильный и влиятельный на международной арене свободный порт высокого уровня". В документе изложены меры по сокращению налоговой нагрузки, поощрению предпринимательской деятельности и потребления. Также программа предусматривает ряд мер по развитию сферы транспорта, инвестиций, культуры, образования, медицины, туризма, облегчению визового режима.

Строительство свободного торгового порта на Хайнане, согласно документу, играет жизненно важное значение для развития открытой экономики, углубления рыночных реформ и улучшения деловой среды. Все это не только часть стратегического выбора в целях продвижения качественного развития, но и конкретные практические действия в поддержку экономической глобализации и построения сообщества единой судьбы человечества - концепции, выдвинутой генеральным секретарем ЦК КПК Си Цзиньпином, сообщает Синьхуа.

Зона свободной торговли

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о запуске проекта по построению пилотной зоны свободной торговли на Хайнане. Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб- квартиры мировых корпораций.

В апреле власти Хайнаня в стремлении создать благоприятную международную деловую среду решили предоставить больше прав семи ключевым индустриальным паркам провинции в целях продвижения проекта построения свободного торгового порта.

Учитывая то, что Хайнань сосредоточен на развитии современных услуг, высоких технологиях и туризме, ряд ведущих мировых компаний уже вложили свои инвестиции в провинцию. Согласно данным Управления коммерции Хайнаня, в 2019 году в провинции было создано 338 предприятий с участием иностранного капитала, что на 102,4% больше показателя 2018 года, а объем фактически использованных зарубежных инвестиций вырос на 100% в годовом исчислении и достиг $1,5 млрд.

С января по апрель этого года, согласно последним данным, объем фактически использованных иностранных инвестиций составил $326 млн - рост на 252,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В провинции за первые четыре месяца 2020 года появилось 110 новых предприятий с иностранным капиталом, работающих по таким направлениям, как торговля, инвестиции, медицина и логистика.

"Финансируемые из-за рубежа предприятия стали важной силой, ускоряющей развитие экономики Хайнаня", - приводит агентство слова замглавы управления Пэн Вэя, который также указал на то, что Хайнань будет идти по пути большей открытости и создавать благоприятные условия за счет лучшего использования иностранных инвестиций.

По словам главы провинциального Управления международного экономического развития Хань Шэнцзяня, Хайнань становится новой движущей силой китайской политики реформ и открытости. "Особая политика хайнаньского свободного порта имеет огромное значение, особенно, в условиях эпидемии COVID-19. Она отражает твердую решимость Китая расширять открытие и, несомненно, принесет большие возможности для глобальных инвесторов", - сказал чиновник.