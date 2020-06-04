Продажи онлайн-ретейлера Wildberries в мае выросли в 2,5 раза

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Крупнейший онлайн-ретейлер Wildberries продал в натуральном выражении в 3,5 раза больше товаров в мае 2020 года, чем годом ранее, а в денежном выражении продажи выросли в 2,5 раза. Об этом говорится в сообщении компании.

"В мае 2020 года покупатели Wildberries приобрели почти в 3,5 раза больше товаров, чем годом ранее. В мае 2020 года к маю 2019 года рост в денежном выражении составил 150% (в 2,5 раза)", - сообщили в компании.

Продажи Wildberries в мае 2020 года также превысили показатели декабря 2019 года и достигли максимальных значений за месяц - 38,9 млрд рублей против 33,2 млрд рублей в декабре.

За месяц было реализовано более 53,5 млн товаров - 60% от числа всех товаров в распределительных комплексах, что, как отметила компания, стало максимальным показателем за всю историю. "Для сравнения, в пиковом декабре 2019 года было реализовано 36,3 млн товаров, что почти в 1,5 раза меньше показателя мая 2020 года", - сообщил Wildberries. В натуральном выражении больше всего клиенты приобрели товаров в категории одежда и обувь (22,2 млн шт., рост на130% к маю 2019 года), красоты (8,4 млн шт., +273%) и продуктов питания (3,4 млн шт., +1933%).

Число зарегистрированных пользователей в мае 2020 года увеличилось на 2 млн и достигло 30 млн человек.